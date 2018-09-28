Samsun'da, Üzerine Çamur Sıçrattığı Adamı Öldüresiye Döven ve İzleyen Saldırganlara 1,5 Yıl Hapis İstendi
Samsun'da otomobiliyle yoldan geçen saldırgan, üzerine çamur sıçrattığı yaşlı adamı küfür ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövmüştü. Savcılık, yaşlı adamı döven ve müdahale etmeyip arabada bekleyen iki sanığın da 1,5 yıl cezalandırılmasını istedi.
Samsun'da otomobiliyle yoldan geçen Cemal İlhan, üzerine çamur sıçrattığı yaşlı adamı küfür ettiği gerekçesiyle öldüresiye dövmüştü. Yaşlı bir adamın darp edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 23 yaşındaki sanık Cemal İlhan hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açıldı. İlhan'ın yanındaki Çağrı Yıldırım Durmuş'un da olaya müdahale etmeyip "arabada bekleyerek" suça iştirak ettiği belirtilerek aynı suçtan 1,5 yıla kadar cezalandırılması istendi.
NE OLDU?
Olay 24 Temmuz'da meydana gelmişti. Evinin önünde tıkanan kanalı açmaya çalışan 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, yoldan geçerken üzerine su sıçratan bir araçtan inen iki kişiden biri kişi tarafından defalarca darp edilmişti.Kamuoyunda büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, olayın faili Cemal İlhan'ı gözaltına aldı. Zanlı ifadesinin ardından tutuklandı. Yanındaki arkadaşı ise serbest bırakıldı.
"13 KEZ YUMRUKLADI"
Milliyet'te yer alan habere göre; soruşturmayı tamamlayan savcılık iddianame hazırlayarak dava açtı. İddianamede yaşlı adamı darp eden Cemal İlhan'ın yanı sıra olayı seyreden ve müdahale etmeyen arkadaşı Çağrı Yıldırım Durmuş da sanık olarak yer aldı. Sanık Cemal İlhan'ın mağdur Yılmaz'ı yere yatırarak 13 kez yumrukladığı belirtildi.
"MÜDAHALE ETMEDİ, SUÇA ORTAK OLDU"
Yıldırım'ın olaya müdahale etmeyip arabada bekleyerek yaşlı adamı darp eden sanık ile aynı suçu işlediğini değerlendiren savcılık, iki sanığın da "ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 1.5 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.
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Ne 1.5 yılı yahu en fazla 1.500 TL para cezası alıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilecek.. İnsanlarımıza Türk Ceza Kanununun öğretilmesi lazım. öğretilsin ki Allah a emanet yaşadıklarını bilsinler.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AYNI BAYILTANA UYUŞUNCAYA KADAR DÖVME CEZAZI VERMELERİ GEREK, YAŞLI ADAMA YUMRUK ATTIĞI İÇİNDE YÜZÜNE TÜKÜRME CEZASI VERSİNLER AŞAĞILIK HERİF.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ARABAYLA ÇARPIP TAKSİRLE YARALAMA DESEN DAHA AZ CEZA ALIRSINBU NASIL ADALET NASIL Bİ DÜNYA İLLA ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIM İYİ Bİ CEZA ALMASI İÇNİCevap Yaz Yayından Kaldır
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1,5 yıl ceza istenip yatan kişiyi görmedik :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İçerden çıkınca aynısını bende ona yapacağım. Beklemedeyim.Cevap Yaz Yayından Kaldır