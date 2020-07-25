Yaşlı adam, sıkıştığı araçtan kapı kesilerek kurtarıldı Yaşlı adam, sıkıştığı araçtan kapı kesilerek kurtarıldı Korkuteli'nde trafik kazası 1 Yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.

Yaşlı adam, sıkıştığı araçtan kapı kesilerek kurtarıldı

Korkuteli'nde trafik kazası 1 Yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü aracın kapısı kesilerek kurtarıldı.

Kaza Korkuteli ilçe merkezi Fatih Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Niyazi Karabulut idaresindeki 07 CZJ 70 Plakalı otomobili ile tali yoldan ana yola çıkacağı sırada Antalya istikametinden Korkuteli istikametine gelen Ayşe Korucu idaresindeki 07 ANK 96 Plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 07 CZJ 70 Plakalı araç sürücüsü Niyazi Karabulut araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Niyazi Karabulut'u kapıyı keserek sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü Karabulut, 112 acil ambulansı ile Korkuteli Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA