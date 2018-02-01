Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 68 yaşındaki Coşkun Yılmaz kaldığı otelde odasında ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde 68 yaşındaki Coşkun Yılmaz kaldığı otelde odasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Suşehri ilçesi Gönüloğlu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde üzerinde bulunan 10 katlı otelin 8'nci katında kalan Coşkun Yılmaz'ı otel çalışanları otel odasını kontrolü sırasında yerde hareketsiz halde buldu. Otel çalışanları durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ölen şahsın kafasını otel odasında bulunan sehpaya çarptığını tespit etti. Yapılan incelemenin şahsın cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Coşkun Yılmaz'ın kış dolayısıyla 46 gündür otelde kaldığı, uzun yıllar önce eşinden ayrı olan Yılmaz'ın bir oğlunun olduğu öğrenildi.