Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu
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Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden çıkan yaşlı adamdan haber alamayan yakınları, cesedi su kuyusunda buldular.

06.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:21
Yaşlı adam düştüğü 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde evden çıkan yaşlı adamdan alamayan yakınları, cesedi su kuyusunda buldular. Yaklaşık 6 metreden su kuyusuna düştüğü belirlenen yaşlı adamın cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı.


Olay, Avsallar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 96 yaşındaki Ahmet Korkmaz dün sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evinin yanında bulunan muz bahçesine gezmeye çıktı. Akşam olmasına rağmen eve dönmeyen Korkmaz için yakınları seferber oldu. Muz bahçesinde arama yapan Korkmaz'ın çocukları bahçedeki su kuyusunun üzerinde cesedi gördüler.


Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarmaya ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir'e bağlı İncekum itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 6 metre aşağıda bulunan kuyudan çıkartılan Ahmet Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Korkmaz'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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