Yaşlı adam, aylar sonra dükkanını açtı
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Yaşlı adam, aylar sonra dükkanını açtı

Yaşlı adam, aylar sonra dükkanını açtı Marangozluk yapan yaşlı adam haftalar sonra işinin başına geçti Aygün "Ahşap kokusunu özledim" Korona virüs salgını nedeni ile aylar önce Marangoz atölyesini kapatmak zorunda kalan Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde ikamet eden 66 yaşındaki Recep Aygün,...

01.06.2020 23:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:08

Yaşlı adam, aylar sonra dükkanını açtı

Marangozluk yapan yaşlı adam haftalar sonra işinin başına geçti

Aygün "Ahşap kokusunu özledim"

DÜZCE - Korona virüs salgını nedeni ile aylar önce Marangoz atölyesini kapatmak zorunda kalan Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü'nde ikamet eden 66 yaşındaki Recep Aygün, verilen iznin ardından dükkanını açtı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından dükkanlarını kapatan yaşlılar, 1 Haziran'dan itibaren işyerlerine açabilmelerine izin verilmesinin ardından 40 yıldır Marangozluk yapan 66 yaşındaki yaşlı adam haftalar sonra dükkanını açarak çalışmaya başladı. Ahşap kokusunu özlediğini belirten Recep Aygün, haftalar sonra dükkanının kapısını açtığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Aygün, " Nasip olursa bugün başlıyoruz işimize. İşimizi özledik tabii ki İşimize döndük çalışmalarımızı bugünden itibaren yapacağız. Ağacın kokusunu özledim. Çalışmayı özledim. Ağaç işi ile uğraştığımız için Çam kokusunu, Köknar kokusunu özledim. Ağacın tozunu bile özledim. Mesleğimiz olduğu için bir özlem besledik bugüne kadar" dedi.

Haftalar sonra dükkanını açan 66 yaşındaki Marangoz Recep Aygün, ilk olarak dükkan içerisinde makinelerini çalıştırarak test etmesinin ardından elinde bulunan siparişleri yapmaya başladı.

Yaşlı adam, aylar sonra dükkanını açtı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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