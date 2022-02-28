Survivor yarışmacısı Yasin Obuz'un Rus sevgilisi güzelliği ile büyüledi

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanındıktan sonra Survivor 2020'ye katılan ve şu anda Survivor All Star 2022'de mücadelesine devam eden Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünde sevgilisinden aldığı mektupla kameralar karşısında duygusal anlar yaşamıştı.

MİLYONER OLDUĞU İDDİASI

Yasin'in sır gibi sakladığı Rus sevgilisinin Anastasia Petrova olduğu ortaya çıktı. Güzelliği ile büyüleyen Petrova'nın sosyal medyada 21 yaşında olduğu ve milyoner bir ailenin kızı olduğu iddia edildi.

DUYGUSAL MEKTUP

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta "Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım" demişti.

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