Yasin Obuz - Ala şarkı sözleri | Yasin Obuz'un yeni şarkısı nedir? Ala şarkısının sözleri nelerdir?
Yasin Obuz çıkardığı yeni şarkısıyla gündeme geldi. Youtube trendlerde 1. sıraya yükselmeyi başaran Yasin Obuz'un 'Ala' şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki Ala sözleri nelerdir? Âlâ nedir? Tüm sözler sizlerle...
Survivor 2020 yarışmasından tanıdığımız Yasin Obuz yeni şarkısı 'Ala' 'yı çıkardı. Şarkının sözleri çok merak edildi. Ala sözleri nelerdir? Yasin Obuz kimdir? Ala şarkı sözleri? Ala şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?
YASİN OBUZ KİMDİR?
Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 Diyarbakır doğumludur. Toplam 3 kardeştir. Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapmaktadır. İlk spor lisansını 1998 yılında çıkarmıştır. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yapan Yasin Obuz aynı zamanda voleybol ve basketbol da oynadı.
Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okumuştur. Üniversite senelerinde fitness ile ilgilenmiştir. Ayrıca üniversitede mutfağa merak salan Yasin Obuz, yemek öğrenmeye başlamıştır. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke seyahati yapmıştır. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı. Ardından Survivor 2020 yarışmasına katılan Yasin Obuz yarışmada 3. oldu.
Son olarak müzik hayatına Ala şarkısıyla giriş yapan Yasin Obuz kısa zamanda klibi milyonlarca izlendi ve şuan trend 1. sırada yer alıyor.
YASİN OBUZ - ALA ŞARKISI SÖZLERİ
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Kafanda hızlı bir mermi gibiyim
Sana baktığımda şeker kız candy gibisin
Bana isyan ettiren vergi gibisin
Ama kalkınca perdesi gel pisi
Diye çağırırım yanıma kafadan düz kontaklar
Bana yetişmek için fazlasıyla hantallar
Direk megawatsınız bence büyük kampanya
Kızım senin kadar sıcak değil Antalya
Yanar ara sıra yara tara para zaman için düşme dara
Kara haram para moda sar gir
Para bizim ekip önde açık ara
Size boş kumbara
Anlat derdini duvara
İnsan beşer durmaz şaşar
Hata yapar üçer beşer
King tayfa bu ezer geçer
Durmam zaman geçer
Aklım derki zoru başar
Hainliğe sabrım taşar
Demet abla sizi aşar
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Farkım var genco
Sizlerden çok çok yol aldım denyo
Survivor Rambo gibi yamışken bingo
Aslında burada bendim bir Amigo
O yeah ringo ringo şişeler
Bıktım ben artık çok klişeler
Foça'dan Cemo, Bursa'dan Seco
Oh şıngıra siva bizim de uçka
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
Ala dara düşmem daha
Ayık ol zamana gelemem ben zara zora
ALA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Yasin Obuz'un "Âlâ" isimli parçası 16 Eylül gece vakitlerinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa zaman içinde 2 milyon izlenmeye ulaşan parça şuanda Youtube trendlerde 1. sırada yer almaktadır. Şarkı ve klip hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.
Söz- Müzik : Yasin Obuz - Burak Ünsal - Furkan Gügercin
Aranje : Denizkan Boz
Mix-Mastering : Buğra Kunt
Yönetmen :Ömer Berkli -Olcay Kaya- İskender Cem Demirtaş
Prodüksiyon : Yiğit Uzunefe
D.o.p :Ömer Berkli -Furkan Düzgün
Sanat Yönetmeni : Yiğit Uzunefe
Drone : Ömer Berkli
Prodüksiyon Asistanları : Berkay Çam - Sefa Ersoy
Işık Şefi : Mustafa Yağız
Işık Asistanı : Cavit Serhad Gün
Kamera Asistanı : Bora Dağal
D.i.t : Kadir Can Arabacı
Makyaj : Burçe Ozan
Saç : Görkem Ölek
Kurgu : Çisem Baydar Çetinkaya
Renk : Ercan Küçük