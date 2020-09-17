Yasin Obuz - Ala şarkı sözleri | Yasin Obuz'un yeni şarkısı nedir? Ala şarkısının sözleri nelerdir? Yasin Obuz çıkardığı yeni şarkısıyla gündeme geldi. Youtube trendlerde 1. sıraya yükselmeyi başaran Yasin Obuz'un 'Ala' şarkısının sözleri çok merak ediliyor. Peki Ala sözleri nelerdir? Âlâ nedir? Tüm sözler sizlerle...

Survivor 2020 yarışmasından tanıdığımız Yasin Obuz yeni şarkısı 'Ala' 'yı çıkardı. Şarkının sözleri çok merak edildi. Ala sözleri nelerdir? Yasin Obuz kimdir? Ala şarkı sözleri? Ala şarkısı hakkında bilgiler nelerdir?

YASİN OBUZ KİMDİR?

Survivor Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 Diyarbakır doğumludur. Toplam 3 kardeştir. Yasin Obuz çocukluğundan beri spor yapmaktadır. İlk spor lisansını 1998 yılında çıkarmıştır. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimlastik yapan Yasin Obuz aynı zamanda voleybol ve basketbol da oynadı.

Yasin Obuz, Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okumuştur. Üniversite senelerinde fitness ile ilgilenmiştir. Ayrıca üniversitede mutfağa merak salan Yasin Obuz, yemek öğrenmeye başlamıştır. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke seyahati yapmıştır. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini eğlence tarzlarını yaşayış biçimlerini gözlemledi. Küçük bir işletmesi var ve geçen sezon Masterchef yarışmasına katıldı. Ardından Survivor 2020 yarışmasına katılan Yasin Obuz yarışmada 3. oldu.

Son olarak müzik hayatına Ala şarkısıyla giriş yapan Yasin Obuz kısa zamanda klibi milyonlarca izlendi ve şuan trend 1. sırada yer alıyor.

YASİN OBUZ - ALA ŞARKISI SÖZLERİ

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Kafanda hızlı bir mermi gibiyim

Sana baktığımda şeker kız candy gibisin

Bana isyan ettiren vergi gibisin

Ama kalkınca perdesi gel pisi

Diye çağırırım yanıma kafadan düz kontaklar

Bana yetişmek için fazlasıyla hantallar

Direk megawatsınız bence büyük kampanya

Kızım senin kadar sıcak değil Antalya

Yanar ara sıra yara tara para zaman için düşme dara

Kara haram para moda sar gir

Para bizim ekip önde açık ara

Size boş kumbara

Anlat derdini duvara

İnsan beşer durmaz şaşar

Hata yapar üçer beşer

King tayfa bu ezer geçer

Durmam zaman geçer

Aklım derki zoru başar

Hainliğe sabrım taşar

Demet abla sizi aşar

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Farkım var genco

Sizlerden çok çok yol aldım denyo

Survivor Rambo gibi yamışken bingo

Aslında burada bendim bir Amigo

O yeah ringo ringo şişeler

Bıktım ben artık çok klişeler

Foça'dan Cemo, Bursa'dan Seco

Oh şıngıra siva bizim de uçka

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

Ala dara düşmem daha

Ayık ol zamana gelemem ben zara zora

ALA ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Yasin Obuz'un "Âlâ" isimli parçası 16 Eylül gece vakitlerinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa zaman içinde 2 milyon izlenmeye ulaşan parça şuanda Youtube trendlerde 1. sırada yer almaktadır. Şarkı ve klip hakkındaki diğer bilgilere aşağıdan bakabilirsiniz.

Söz- Müzik : Yasin Obuz - Burak Ünsal - Furkan Gügercin

Aranje : Denizkan Boz

Mix-Mastering : Buğra Kunt

Yönetmen :Ömer Berkli -Olcay Kaya- İskender Cem Demirtaş

Prodüksiyon : Yiğit Uzunefe

D.o.p :Ömer Berkli -Furkan Düzgün

Sanat Yönetmeni : Yiğit Uzunefe

Drone : Ömer Berkli

Prodüksiyon Asistanları : Berkay Çam - Sefa Ersoy

Işık Şefi : Mustafa Yağız

Işık Asistanı : Cavit Serhad Gün

Kamera Asistanı : Bora Dağal

D.i.t : Kadir Can Arabacı

Makyaj : Burçe Ozan

Saç : Görkem Ölek

Kurgu : Çisem Baydar Çetinkaya

Renk : Ercan Küçük