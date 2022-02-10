Yasemin Şefkatli son zamanlarda bulunduğu etkinlikler ve yer aldığı projeler sayesinde ismi sık sık gündeme gelmektedir. Herkes tarafından merak edilen Yasemin Şefkatli kimdir ve kaç yaşındadır sorularına sevenleri yanıt arıyor. Yasemin Şefkatli kimdir? İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kaç yaşında ve nereli? Ünlü güzel Yasemin Şefkatli, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünden mezun olmuştur. Yasemin Şefkatli kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Yasemin Şefkatli kimdir? İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli kaç yaşında ve nereli? Yasemin Şefkatli Instagram hesabı! Yasemin Şefkatli kimdir? Detaylar haberimizdedir…

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sosyal medya fenomeni Hilal Şefkatli'nin de kuzeni olarak bilinmektedir. Özel İstek Vakfı Semiha Şakir Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümünde tamamlamıştır. Mesleği mankenlik ve modellik olarak bilinmektedir. 2017 yılından beri beraber olduğu şarkıcı İdo Tatlıses ile 7 Ekim 2021 tarihinde evlenmiştir. Yasemin Şefkatli'nin boyu 1.71 ve kilosu 57 dir.

YASEMİN ŞEFKATLİ INSTAGRAM HESABI

Yasemin Şefkatli'nin sevenleri Instagram hesabı ne diye sıkça araştırıyor. Yasemin Şefkatli'nin Instagram kullanıcı adı "yaseminsefkatli" olup 455 bin takipçisi bulunuyor.

Haberler.com - Gündem