Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
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Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum

Geçtiğimiz günlerde bakım yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Yasemin Özilhan'ın zayıflıktan belindeki kemiği ortaya çıktı. Son haliyle herkesi şaşkına çeviren Özilhan, tepki çeken fotoğrafının ardından halinden memnun olduğunu söyledi.

Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
28.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:02

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesiyle birlikte eve kapanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, önceki gün sosyal medya hesabından bakım yaparken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Fit vücuduyla her daim dikkat çeken Özilhan'ın zayıflıktan görülen sırt kemiği ise tepki çekti. Özilhan ise günlerdir konuşulan fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu.

"AŞIRI ZAYIF DEĞİLİM, ELEŞTİRİLERE KATILMIYORUM"

Sosyetik güzelin kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımını gören takipçileri "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?" şeklinde yorumlar yaptı. Yasemin Özilhan ise fotoğrafıyla ilgili şunları söyledi: "Öncelikle aşırı zayıf değilim. 52 kiloyum. Bu benim yapım. İki tane omurgam olduğunu bile yazmışlar. Kimde böyle bir şey var Allah aşkına? Bu sırt kası. Herkeste olan bir şey. Spor yaptıkça belirgin hale geliyor. Sağlıklı besleniyorum. Halimden memnunum. Tuhaf eleştirilere katılmıyorum."

Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Kaynak: Snob Magazin

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