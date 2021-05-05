Yasemin Özilhan'dan flaş Hande Erçel hamlesi!
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu Sarıkaya ile arasına mesafe koymuş ve tarafını belli etmişti. Eşi İzzet Özilhan'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan Yasemin Hanım, "Serenay out, Hande in" dedi. İşte detaylar...
Takvim'in haberine göre; Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi Hande Erçel'le kısa bir süre önce tanışan Yasemin Özilhan, güzel oyuncuyu Instagram hesabından hemen takibe aldı. Hande Erçel de "Takibe takip" dedi ve sosyal medya hesabından sosyetik güzel Yasemin Özilhan'ı geri takip etmeye başladı.
TARAFINI BELLİ ETTİ
Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında da sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu güzel oyuncuyla arasına mesafe koymuş ve tarafını böylece belli etmişti.
Kaynak: Snob Magazin