Yasemin Özilhan'dan flaş Hande Erçel hamlesi!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 2019'da biten aşkları, ikilinin ortak çevresi arasında sıkıntı olmuştu. Yasemin Özilhan, ilişki boyunca çok yakın olduğu Sarıkaya ile arasına mesafe koymuş ve tarafını belli etmişti. Eşi İzzet Özilhan'ın çok yakın dostu Kerem Bürsin'in dert ortağı olan Yasemin Hanım, "Serenay out, Hande in" dedi. İşte detaylar...