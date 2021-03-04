Yasemin Bozkurt kimdir? Yasemin Bozkurt kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Bugüne kadar Yeni Bir Yıldız isimli sinema filmi ve Reyting Hamdi, Beşik Kertmesi, Sana Mecburum gibi projelerde rol alan Yasemin Bozkurt kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Yasemin Bozkurt hayatı ve biyografisi nedir?

Yasemin Bozkurt kimdir? Yasemin Bozkurt kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Yasemin Bozkurt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

YASEMİN BOZKURT KİMDİR

Yasemin Bozkurt, 1959'da Ankara'da doğdu.. Asıl soyadı Ünver'dir.

Beşiktaş Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1977'de İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okumaya başladı. Aynı yıl dönemin meşhur dergilerinden "Hey" dergisinde staja başladı.

1977'de Ünsal Bozkurt ile evlendi.

1989 senesine kadar Güneş ve Hürriyet gazetelerinde çalışan Bozkurt, televizyoncu olmaya karar verdi ve TRT'ye başvurdu.

2003'te, TGRT'de yaptığı "Kadının Sesi" programına daha sonra Kanal D'de devam etti.

2011 yılında Cine 5'te "Yasemin Bozkurt'la Buluşma Noktası" isimli programı sunmaya başladı.

2013 senesinin Temmuz ayında ticarete atıldı ve Çeşme Alaçatı'da "Yasemin Alaçatı" adlı butik oteli açtı.

Deneyimli sunucu Yasemin Bozkurt ilk Televizyon deneyimini ise TRT ekranlarında Kadının Penceresi, Politika Penceresi, Yasemin'in Penceresi gibi programlar ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra çeşitli kanallarda Yasemin Bozkurt'la Buluşma Noktası, Bir Demet Yasemin, Kadının Sesi, Dest-i İzdivaç gibi programları sunmuştur. Yeni dönemde ise teve2 kanalında yayınlanmakta olan 3. Sayfa isimli programı sunan Yasemin Bozkurt sunuculuğun yanı sıra oyunculukta yapmıştır.

Bugüne kadar Yeni Bir Yıldız isimli sinema filmi ve Reyting Hamdi, Beşik Kertmesi, Sana Mecburum gibi projelerde rol almıştır. 1977 senesinde eski gazeteci Ünsal Bozkurt ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Dağhan ve Yiğit isimlerinde iki oğlu vardır.