Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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İtalya'nın Katanya limanından hareket eden Madleen gemisi 7 farklı ülkeden 12 gönüllüyü taşıyor. Gemide, iki Türk aktivist de yer alıyor. Peki, Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acar kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Yasemin Acar, 1988 yılında Almanya'da doğdu. Berlin'de büyüyen Acar, henüz 15 yaşındayken sosyal adalet ve mülteci hakları alanındaki sivil toplum çalışmalarına katılarak aktivizmle tanıştı. Peki, Yasemin Acar kimdir? Yasemin Acarkaç yaşında, nereli, mesleği ne?,

YASEMİN ACAR KİMDİR?

Yasemin Acar FFC Basın Koordinatörü'dür.

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Acar, insani yardım gemisi Madleen'in İtalya'dan hareket eden kafilesinde de basın koordinatörü olarak yer aldı.

Alman vatandaşı olan Yasemin Acar, 37 yaşında; hayatını, evrensel insan hakları mücadelesine adadı.

Alman vatandaşı 38 yaşındaki Yasemin Acar, saadece gönüllü değil, aynı zamanda FFC'nin aktif organizatörlerinden biri. Bu yolculuk için tam bir yıldır çalıştıklarını belirten Acar, "Katılımcı değilim, organizatör olarak buradayım. Bir senedir zaten Gazze'ye ulaşmaya çalışıyoruz. İlk olarak geçen yıl gitmeye çalıştık. Yalnız durdurulduk. Ondan sonra 4 hafta önce Vicdan gemisiyle gidecektik ancak drone ile saldırdılar. Şimdi de nihayet ulaşabildik, Madleen'le yoldayız" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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