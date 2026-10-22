Iğdır'da dolu havalimanını beyaza bürüdü! Pist, taksi yolları ve apron kullanıma kapandı

Iğdır'da dolu havalimanını beyaza bürüdü! Pist, taksi yolları ve apron kullanıma kapandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da etkili olan yoğun dolu yağışı, Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nı beyaza bürüdü. Pist, taksi yolları ve apron (PAT) sahaları kullanıma kapanırken karla mücadele ekibi iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. Havalimanı Müdürü Fikret Bağca'nın takip ettiği çalışmaların ardından sahalar yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.
IĞDIR Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda etkili olan dolunun ardından, uçuşların aksamaması için pist, taksi yolları ve apron sahalarında iş makineleriyle temizlik çalışması yapıldı.
PİST, TAKSİ YOLLARI VE APRON KAPANDI
Iğdır'da bugün etkili olan yoğun dolu yağışı nedeniyle Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda PAT sahaları kullanıma kapandı. PAT sahalarında, karla mücadele ekibi ve ilgili personel tarafından çalışma başlatıldı.
SAHALAR YENİDEN UÇUŞA HAZIR
Havalimanı Müdürü Fikret Bağca'nın takip ettiği çalışmalar sonucu pist, taksi yolları ve apron sahaları yeniden uçuş operasyonlarına uygun hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı