Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anıldı

24.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:43

Eski bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde sahnelenen, Cengiz Özkan ve Sasa Seyhan'ın eşlik ettiği dinleti dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü yaptığı, Atilla Birkiye'nin metni düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ilgiyle takip edilen dinleti serisi, 20 Ocak Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Âşık Veysel ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler