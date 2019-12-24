Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anıldı
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Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anıldı

İş Sanat'ta 22 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde gerçekleşen hikâye dinletilerinde usta yazar Yaşar Kemal'in son yapıtı "Tek Kanatlı Bir Kuş" Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in sesleriyle hayat buldu.

24.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:43
Yaşar Kemal

Eski bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde sahnelenen, ve 'ın eşlik ettiği dinleti dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü yaptığı, Atilla Birkiye'nin metni düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ilgiyle takip edilen dinleti serisi, 20 Ocak Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Âşık Veysel ile devam edecek.

Kaynak: Bültenler
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