Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anıldı
İş Sanat'ta 22 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde gerçekleşen hikâye dinletilerinde usta yazar Yaşar Kemal'in son yapıtı "Tek Kanatlı Bir Kuş" Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in sesleriyle hayat buldu.
Eski bir radyo kayıt stüdyosu düzeninde sahnelenen, Cengiz Özkan ve Sasa Seyhan'ın eşlik ettiği dinleti dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
Serdar Yalçın'ın müzik direktörlüğünü yaptığı, Atilla Birkiye'nin metni düzenlediği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyarladığı ilgiyle takip edilen dinleti serisi, 20 Ocak Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Âşık Veysel ile devam edecek.