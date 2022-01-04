Yaşar İpek ile Ebru Gündeş aşk mı yaşıyor? İlk açıklama geldi
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili Bilal Özcan'a konuşan İpek, aşk iddiasını yalanyarak "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi.
2022'nin ilk günlerinde bomba bir aşk iddiası gündem oldu. Reza Zarrab ile boşandıktan sonra özel hayatında yalnız kalmayı tercih eden Ebru Gündeş'in Yaşar İpek ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İpek'in Ebru Gündeş'in paylaşımlarına yorum yapması ve beğeni yapması iddialara sebep gösterilmişti.
AŞK İDDİASINI YALANLADI
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına bir taraftan açıklama geldi. Usta gazeteci Bilal Özcan'a özle açıklama yapan şarkıcı Yaşar İpek, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Gündeş'le yakın olmadığını belirten İpek, "Söz konusu değil böyle bir şey. Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm, o da sahnede" dedi.
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