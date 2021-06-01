Yaşar İpek'ten flaş aldatma açıklaması!
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Yaşar İpek'ten flaş aldatma açıklaması!

Yaşar İpek'ten flaş aldatma açıklaması!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde Seren Serengil'den boşanan Yaşar İpek, Emel Yalçın'ın sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, dikkat çeken aldatma itirafında bulundu. İşte detaylar...

Yaşar İpek, Seren Serengil ile evli olduğu dönemde aldatma iddialarıyla gündeme gelmişti. İpek, yıllar sonra dikkat çeken aldatma açıklamasında bulundu.

"HİÇ ALDATMADIM"

Yaşar İpek, "İlişkilerimin hepsinde çok sadıktım. Hiç aldatmadım. Akıllı kadın beni elinde tutar. Beni çok irdelemeyen, kurcalamayan. İyi bir partnerim. Hayatı paylaşmayı seviyorum. İlişkide kadını huzursuz etmem" ifadelerini kullandı.

Yaşar İpek, Seren Serengil'i aldattığı yönünde çıkan haberleri yalanlamış oldu.

"SANIRIM UYKU İLACI VERDİ"

Yaşar İpek, "Hiç sevgilinin telefonunu karıştırdın mı?" soruusuna ise, "Ben karıştırmadım ama benimkini karıştırdılar. Gece uyurken parmağımı alıp okutup şifremi açarak telefonumu karıştırdı. Sanırım uyku ilacı verdi, uyanmadım" yanıtını verdi.

İpek'in bu sözlerle kimi kast ettiği merak konusu oldu.

Yaşar İpek'ten flaş aldatma açıklaması!
Yaşar İpek'ten flaş aldatma açıklaması!

Kaynak: Snob Magazin

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