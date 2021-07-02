Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?
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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?
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Eski dansçı ve manken olarak tanınan Yaşar Alptekin, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Gündeme gelmesiyle hayatı merak edilen Yaşar Alptekin, kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

Birkaç dizi ve filmde de rol alan Yaşar Alptekin, son günlerde adı sıkça aratılan isimler arasında yer aldı. Gündeme gelmesiyle hayatı merak edilen Eski dansçı ve manken olarak tanınan Yaşar Alptekin, kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 tarihinde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğan Türk manken, dansçı ve oyuncudur.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur.

Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli?

Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncu, ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır.

YAŞAR ALPTEKİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yaşar Alptekin, 1962 doğumlu olup 59 yaşında ve Tekirdağlıdır.

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