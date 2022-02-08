Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi? Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ne? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler?

Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar. 27 Haziran Pazar akşamı (Bugün) Kanal D ekranlarına gelecek olan Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yönetmen koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın yer aldığı film 2017 yapımı olup dramatik komedi türündedir. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmi konusu ne? Yaşamak Güzel Şey oyuncuları kimler? Yaşamak Güzel Şey nerede çekiliyor?

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri kasım ayında tamamlanan Yaşamak Güzel Şey, sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntüleriyle sinemaseverlere tam bir görsel şölen yaşatıyor. Yaşamak Güzel Şey'in çekimleri İstanbul'da Atatürk Arboretumu'nda (Ağaç Müzesi) yapıldı.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY KONUSU NEDİR?

Müfit'in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film "Yaşamak Güzel Şey" Kanal D'de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı

Yasemin Conka

Zihni Göktay

Ayşegül Atik

Günay Karacaoğlu

Reha Özcan

Renan Bilek

Onur Dilber

Merve Hazer

Fulden Akyürek

Fatih Koyunoğlu

Seyithan Özdemir

Tolga Öz

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY KÜNYESİ

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Yapım yılı: 2017

Türü: Dramatik Komedi

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan

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