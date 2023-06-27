Zonguldak'ta Vatandaşlar Mezarlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Mezarları ziyaret edenler kabirleri temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da oğlu Piyade Er Yunus Yorulmaz'ın mezarını ziyaret etti ve dua etti.
Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi.
Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, kabirlerin etrafını temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Zonguldak Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da 16 Kasım 1996'da Siirt kırsalında şehit düşen oğlu Piyade Er Yunus Yorulmaz'ın mezarını ziyaret etti.
Dua eden baba Yorulmaz, gazetecilere, bayramların, şehit anneleri ve babalarının zor zamanları olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Yaşam