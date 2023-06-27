Zonguldak'ta Vatandaşlar Mezarlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Kurban Bayramı öncesinde Zonguldak'ta vatandaşlar mezarlık ziyaretleri gerçekleştirdi. Mezarları ziyaret edenler kabirleri temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz da oğlu Piyade Er Yunus Yorulmaz'ın mezarını ziyaret etti ve dua etti.