Zonguldak'ta Saldırgan Sokak Köpeği Uyutuldu, Hayvanseverler Tepki Gösterdi

ZONGULDAK'taki belediye barınağında 2 personeli ısırıp yaralayan sokak köpeği, saldırgan olduğu gerekçesiyle uyutuldu. Olayı haber alıp gelen hayvanseverler, eylem yapıp tepki gösterdi.

Zonguldak Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bulunan 1 köpek, 1 ay içinde 2 kez barınak personelini ısırıp yaraladı. Köpeğin dün saldırgan olduğu gerekçesiyle uyutulduğunu duyan hayvanseverler, bugün barınak önünde toplandı. Bu sırada, barınağın kapısına gelip içeri girmek isteyen bir başka sokak köpeğini, görevliler kapıyı açıp içeri aldı.

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Duygu Şahin, uyutulan köpeğin İstanbul'da bir hayvansever tarafından sahiplenildiğini ifade ederek, "Belediyemizin Veteriner İşleri Müdür Rıza Akçay, bizim baktığımız hayvanı hangi hakla öldürürsün? O hayvanın bir kere başını okşamışlığın, önüne bir kap mama koymuşluğun, o hayvanı kısırlaştırmışlığın, o hayvanı bir kere sevmişliğin var mı? Bu hakkı kendinde nasıl görüyorsun, nasıl utanmaz bir adamsın ölüm fermanı çıkartıyorsun. Sen Allah'tan büyük müsün? Yeter diyoruz. Buradaki hayvanların çoğuna hayvan severler mama getiriyor, tedavileri için ilaç desteğinde bulunuyor" dedi.

AKÇAY: AĞRISIZ ŞEKİLDE UYUTTUK

Bu arada Veteriner İşleri Müdürü Rıza Akçay, saldırgan köpeği uyutmanın yasal olduğunu, yasa dışı işlem yapmadıklarını, 2 personelinin uyutulan köpeğin saldırısından dolayı rapor aldığını söyleyerek, "Köpek 2 çalışanımıza saldırdı. Raporları var. Köpek saldırgan olduğu için personel kafese girip temizleyemiyor. Personelin de iş güvenliğini tehlikeye atıyor. Yasa bu konuda net. Yaptığım işlem yasaya uygun. Ağrısız şekilde anesteziyle uyuttuk" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,