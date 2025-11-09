Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs, kaymakamlık binası önünde kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan ve ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Erol Muhammet G. kaymakamlık binası önünde kendini yaktı.
- Erol Muhammet G. vücudunda yanıklar oluştu ve Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaymakamlık binası önüne gelen Erol Muhammet G. isimli vatandaş, bilinmeyen bir nedenle kendini ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan adam, acı içinde kıvranmaya başladı.
YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU
Dehşet anlarına tanıklık eden çevredeki vatandaşlar, yanan adamı söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağlık ekipleri, vücudunda yanıklar oluşan Erol Muhammet G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güçlükle sedyeye alınan yaralı, ambulansla Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR" İDDİASI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Erol Muhammet G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.