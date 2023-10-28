Zonguldak'ta Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- İstanbul karayolu Bayat köyü mevkisinde yaşandı. Kdz. Ereğli istikametinden Kozlu istikametine seyreden M.Ç. idaresindeki 06 GSY 03 plakalı Ford marka araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkarak kaza yapan araçta bulunan sürücü M.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kaza yerinde trafik güvenliği alırken hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araç bir süre sonra karayolundan kaldırıldı. - ZONGULDAK