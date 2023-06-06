Zonguldak'ta muhtar engelli ve hasta vatandaşların yardımına koşuyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde muhtarlık yapan Gökhan Tetik, engelli ve hasta vatandaşların yardımına koşuyor. Engelli olan Sevgi Armutçu'ya tekerlekli sandalye, yatalak hasta olan Muzaffer Arat'a ise hasta yatağı temin eden Tetik, herkesin ihtiyacı olabileceğini belirterek yardım etmeye devam edeceklerini söyledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde muhtarlık yapan Gökhan Tetik, hastaların imdadına yetişiyor.

Saltukova beldesinde engelli ve hasta vatandaşların yardımına koşan muhtar Gökhan Tetik, engelli olan Sevgi Armutçu'ya tekerlekli sandalye, yatalak hasta olan Muzaffer Arat'a ise hasta yatağı temin etti.

Saltukova Merkez Muhtarı Gökhan Tetik, bir gün herkesin ihtiyacı olabileceğini belirterek şunları söyledi, " Engelli ve hasta vatandaşlarımıza mahalle veya köy gözetmeksizin Saltukova Merkez mahalle muhtarlığı olarak yardım etmeye ve destek olmaya devam ediyoruz. Karboğaz mahallemizde yaşayan Sevgi Armutçu ablamıza tekerlekli sandalyesini, Hacılar köyündeki Muzaffer Arat abimize hasta yatağımızı teslim ettik. Gurbetçiler, yardım yapabilmemiz açısından çok destek oluyor. Hatta Almanya'dan sandalye getirenler oluyor. Düşünüp yardım eden, bağışta bulunan herkese çok teşekkür ederim. Rabbim şifa bekleyen tüm hastalarımıza şifalar nasip etsin." dedi. - ZONGULDAK