Zonguldak'ta Midibüs Kazası: 7 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün aydınlatma direğine çarparak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ergün M'nin kullandığı 34 EKV 684 plakalı VIP midibüs, Karadeniz Ereğli- Zonguldak kara yolu Cevizler kavşağında aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücünün yanı sıra kente konser vermek için gelen şarkıcı Vahap Canbay, İhsan Aydın, Yiğit Karaüzüm, Nail Aydın, Erdem Canbay ve Umut Bolat yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Canbay ile diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Yeşiltepe-Kepez kara yolunun bir bölümü trafik akışına kapatıldı.

Öte yandan aydınlatma direğinin çevreye elektrik verebileceği gerekçesi ile polis ekipleri vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Devrilen midibüsün iki çekici aracı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.

Canbay'ın tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Nevzat Çimenoğlu, yaptığı açıklamada, Canbay'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve vücudunun 1-2 yerinde kırık olduğunu söyledi.