Zonguldak'ta Mahalle Sakinleri Yolu Trafiğe Kapattı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ağır tonajlı araçların yollarını bozduğunu ve çevreye kömür tozu yaydığını öne süren mahalle sakinleri, tepki göstererek yolu trafiğe kapattı. Kilimli Belediye Başkanı ise yolun yapılması için görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ağır tonajlı araçların hem yollarını bozduğunu hem de çevreye kömür tozu yaydığını öne süren mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yolu ulaşıma kapattı.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Aksu Sokak sakinleri, uzun süredir mahallenin yakınlarında üretim yapan özel maden şirketlerine ait ağır tonajlı araçların yollarını bozduğunu belirterek tepki gösterdi. Üzeri kapatılmadığını iddia ettikleri araçlardan kömür tozunun da çevreye yayılarak çamura dönüştüğünü söyleyen mahalle sakinleri, bu sabah barikat kurarak yolu trafiğe kapattı. Kömür yüklü araçların geçişine izin verilmemesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri barikatları kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Mahalle sakinlerinden Ahmet Aksu, "Buradaki sıkıntı kömür maden kamyonlarının düzensiz geçip mahallenin yolunu kullanması. Bu bizi rahatsız ediyor. Kışın çamur, yazın toz. Yolu kapattık. Emniyet yolu açtı. Bu sabah buraya barikat kurduk. Emniyet gelince barikatı kaldırttı. Bu araçlar hem yolumuzu bozuyor hem de yolumuz çamur oluyor" dedi.

Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ise İHA muhabirine yolun yapılması için firma sahipleri ile görüştüklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Yolun yapılmaması halinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyeceği öğrenildi. - ZONGULDAK