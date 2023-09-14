Zonguldak'ta maden göçüğünde hayatını kaybeden madenci toprağa verildi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım köyünde toprağa verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tören alanında bekleyen Yıldırım ailesine başsağlığı diledi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım köyünde toprağa verildi.
Dün, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın cenazesi Ormanlı Beldesine getirildi. Helallik alınan madenci için terminal alanında tören düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, tören alanında bekleyen Yıldırım ailesine başsağlığı diledi.
İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın naaşı gözyaşları içerisinde aile mezarlığında toprağa verildi.
Maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın 10 yaşındaki oğlu Ömer'in uzun süre babasının tabutu başında beklediği görüldü. - ZONGULDAK