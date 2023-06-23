Zonguldak'ta Kedi Havalı Tüfekle Vuruldu, Felç Oldu

ZONGULDAK"ta kimliği belirsiz kişinin havalı tüfekle vurduğu kedinin felç olduğu belirtildi.

Zonguldak kent merkezinde dün bir sokak kedisi kimliği belirsiz kişi tarafından havalı tüfekle vuruldu. Yaralanan kediyi su borusunun içinde bulan vatandaşlar, özel bir veteriner kliniğine götürdü. Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan kedi, Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından ameliyata alındı. Üç saatlik operasyonun ardından kedinin vücuduna isabet eden kurşun çıkartıldı. Arka kısmı felç olan kedinin tedavisinin devam edeceği öğrenildi. Kedinin yaralı ve felç olmuş şekilde kliniğine getirildiğini belirten Veteriner Hekim Önder Alkan, "Sokak hayvanına yaptığımız muayenede arka tarafının felç olduğunu, bunun sebebinin röntgenlerde bir havalı tüfek mermisini hayvanın omuriliğine girerek parçaladığını ve oradaki sinirlere zarar vermiş durumda olduğunu gördük. O merminin girdiği yerin arka tarafının felç olduğu tespit ettik. Acil ameliyata aldık ve bulunduğu yerden mermiyi çıkarttık. Şimdi uzun bir süreç bizi bekliyor. Merminin oradaki verdiği hasara göre hayvan tamamen felç kalacak veya yavaş yavaş üç beş ay içerisinde düzelecek" dedi.