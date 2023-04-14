Zonguldak'ta çocuğuna kötü muamele iddiasıyla suç duyurusu

Zonguldak'ta bir baba, eski eşinin çocuğuna kötü muamele yaptığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baba, eski eşinin çocuğun yanında uyuşturucu madde içilip, pavyona götürüldüğüne dair görüntüleri delil olarak satın aldı.

ZONGULDAK'ta, Y.Ç. (37), eski eşi İ.M.'de (26) olan 5 yaşındaki oğlunun yanında uyuşturucu madde içilip, kadın ve erkeklerin çocuğun önünde uygunsuz hareketler yaptığı ve pavyona götürüldüğüne dair görüntüleri delil olması için 180 bin TL'ye satın alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine çocuk devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirilirken, anne hakkında da 'Aile yükümlülüğünü ihmal' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ta dini nikah ile 8 yıl birlikte yaşayan Y.Ç. ve İ.M., geçen yıl aralık ayında ayrıldı. Y.Ç. ve İ.M.'nin birlikteliğinde 6 yıl önce bir erkek çocukları dünyaya geldi. Y.Ç., ayrıldıktan sonra annesi İ.M.'de kalan çocuğuna kötü muamele yapıldığını ve yanında uyuşturucu madde kullanıldığını iddia etti. Y.Ç., bu süreçte çocuğa yönelik kötü muamele yapıldığı, yanında uyuşturucu madde içilip, erkek ve kadınların uygunsuz hareketlerde bulunduğu, pavyona götürüldüğüne dair görüntüler ile yazışmaları, eski eşinin arkadaşlarından 180 bin TL'ye satın aldı. Y.Ç., topladığı delillerle savcılığa suç duyurusunda bulundu.