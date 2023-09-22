Zonguldak'ta Ahşap Bina Yangını Panik Yarattı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ahşap binada çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevler kısa sürede yanındaki binaya da sıçrayınca köy sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında İsafakılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Yamak'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının boyutu vatandaş kamerasıyla gözler önüne serilirken köyde büyük panik yaşadı. Yangının çıktığı ahşap binada ve çevresinde ikamet eden vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu. Ahşap bina küle dönerken, yanındaki evde büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK