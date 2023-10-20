Zihinsel engelli gence asker eğlencesi

Asker olma hayali kuran gence asker eğlencesi

Yüzde 70 zihinsel engelli genç 'asker olmak istiyorum' dedi, ailesi ise jandarmanın desteği ile bu isteği yerine getirdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da asker olacak akranlarına özenen yüzde 70 zihinsel engelli genç için jandarmanın da katılımı ile 'asker eğlencesi' gerçekleştirildi. Eğlencede gencin eline kınalara yakılıp doyasıya eğlenildi.

İhsaniye ilçesinde yaşayan ve yüzde 70 zihinsel engeli bulunan 20 yaşındaki Kemal Karakaya ailesine asker gitmek istediğini söyleyerek kendisini için akranlarına yapıldığı gibi asker eğlencesi yapılmasını istedi. Bunun üzerine Karakaya'nın babası Süleyman Karakaya ve amcaları tarafından Beyköy köyünde asker eğlencesi gerçekleştirildi. Eğlenceye köy sakinleri ile birlikte İhsaniye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde katıldı. Kanun gereği silah altına alınamayacak şartta olan Karakaya'ya her şeye rağmen eğlence yapılıp eline kınalar yakıldı. Eğlencede ardından oyunlar oynanırken, Karakaya'ya takı dahil takıldı. Mutluluğu yüzünden okunan Karakaya, "Yaşıtlarım asker gidiyor bende asker olmak istiyorum diyerek, bugünümü düzenleyip beni mutlu eden herkese teşekkür ederim" dedi.

"Eşimize dostumuza çok teşekkür ediyoruz"

Karakaya'nın babası Süleyman Karakaya ise oğlunun 'asker olmak istiyorum' dileğini geri çevirmediğini kaydederek eğlenceyi yaptıklarını söyledi.

Programda son olarak konuşan Kemal Karakaya'nın amcası Hüseyin Karakaya ise, "Bugünümüzde bizi yalnız bırakmayan eşimize dostumuza çok teşekkür ediyoruz, Kemal'imiz asker olmak istiyor sonuna kadar bizde arkasındayız ve bu geceyi kendisine yaşattığımız için çok mutluyuz" dedi.

Öte yandan ilçe jandarma ekipleri de Kemal Karakaya'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.