Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye'nin köklü moda markalarından Zeki Triko'nun kurucusu Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti. Ünlü modacının vefatını torunu Buse Başeskioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu.

Aile tarafından yapılan açıklamada, "Ahmet Zeki Başeskioğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerine yer verildi.

1958'DEN BU YANA TÜRK MODASININ SİMGESİ

Zeki Başeskioğlu, 1958 yılında kurduğu Zeki Triko markasıyla Türkiye'nin ilk mayo ve plaj giyim markalarından birine imza attı. Cesur tasarımları ve kaliteli üretim anlayışıyla dikkat çeken marka, uzun yıllar boyunca Türk modasının uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağladı. Zeki Triko, 2021 yılında icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına devredilerek faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişti.

ZEKİ BAŞESKİOĞLU KİMDİR?

1930 yılında Antalya'nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir'e giderek iş hayatına atıldı. Şapka satarak başladığı ticaret yolculuğuna çorap üretimi, jarse elbise ve konfeksiyon imalatıyla devam etti.

1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, İstanbul'un moda merkezi Rumeli Caddesi'nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri olarak sektörde öncü bir rol oynadı.

Yenilikçi vizyonu ve girişimci ruhuyla Türk moda tarihine damgasını vuran Zeki Başeskioğlu, arkasında köklü bir miras bıraktı.