Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bulunan çantayı sahibi İngiliz vatandaşı Dayna Jean Myall'a teslim etti. Tatilini geçirmek için Alanya'ya gelen Myall, çantasını bizzat teslim eden ekiplere teşekkür etti.

Zabıtalar bulduğu çantayı İngiliz turiste teslim etti

ANTALYA - Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bulunan çantayı sahibi İngiliz vatandaşı Dayna Jean Myall'a teslim etti.

Damlataş Sahil Mezarlığı'nda bulunan çanta kaldığı otel tespit edilerek Alanya Belediyesi'nde görevli Zabıta Komiseri Erkan Durmaz ve Zabıta personeli Duygu Özdemir tarafından İngiliz vatandaşı Dayna Jean Myall'a teslim edildi. Tatilini geçirmek için Azak Beach Otel'de konaklayan Dayna Jean Myall, çantasını bizzat teslim ederek örnek bir davranış sergileyen ekiplere teşekkür etti.

Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti

İngiliz vatandaşı olan ve Alanya'ya tatil için gelen Dayna Jean Myall, ekiplerden çantasını teslim alırken büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek; "Cüzdanımda kimlik ve pasaport gibi çok önemli evraklarım vardı. Hepsi yerli yerinde. Mutluluktan söyleyecek söz bulamıyorum. Özellikle pasaportumu bulamasaydım dönüşüm ciddi problem oluşturacaktı. Çantamı bulan ve buraya kadar gelerek teslim eden Alanya Belediyesi Zabıta görevlilerine teşekkür ederim" dedi.