Yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Yuvasından düşen yavru kuş böyle kurtarıldı

SİNOP Sinop'ta kütüphanenin çatısında yuva yapan bir kuşun yavrularından biri yere düştü. Hızla harekete geçen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru kuşun yardımına koştu.

Sinop Gazi Caddesi'nde bulunan Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi çatısına yuva yapan bir kuşun yavrularından biri düştü. Durumu fark eden bir vatandaş, derhal itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yavru kuşun düştüğü noktaya ulaştı. İtfaiye personeli, dikkatlice yavru kuşu alarak tekrar yuvasına yerleştirdi. Bu sırada, anne kuşun etrafta telaşlı bir şekilde uçuştuğu gözlendi. Yavru kuşun düştüğü anda itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi, onu koruyarak tekrar yuvasına kavuşturdu. İtfaiye personeli, hayvanların güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı gösterdiklerini belirtti. Yuvasından düşen yavru kuşun kurtarılması, hem vatandaşlar hem de doğaseverler tarafından memnuniyetle karşılandı.