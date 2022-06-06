Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı - Haberler

Yunuslar yüzlerce istavriti limana sıkıştırdı, vatandaşlar kova kova balık avladı Zonguldak'ta yunusların kovaladığı, yüzlerce istavrit limana sıkıştı. Bazı vatandaşlar ellerine oltaları alarak adeta kova kova balık avladı. Zonguldak'ta denizde yunusların kovaladığı istavritler liman içerisine yöneldi. Limanda balık bolluğunu duyan vatandaşlar ise ellerine oltalarını alarak limana akın etti. Ardından "Bismillah" diyerek oltalarını denize sallayan vatandaşlar kova kova istavrit yakaladı. "ARKADAŞLARIMIZ YÜZLERCE İSTAVRİT YAKALADI" Ertan Akyıldız, "Yunuslar balığı limana sıkıştırmış. 3 gündür arkadaşlar güzel balık aldılar. Bende bugün zaman geçirmeye geldim buraya. Tek tük geliyor şu anda. Arkadaşlarımız kova kova balık aldılar. Sabah erken saatlerinde ve akşam 5'den sonra iyi balık aldılar. Yunus balığı buraya sıkıştırmış. Yunus şu anda kaçtı sanırım. Ona rağmen balık var limanda kalanlar. Arkadaşlarımız burada yüzlerce istavrit yakaladı" dedi. İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Yaşam Zonguldak Yaşam Güncel Haberler

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