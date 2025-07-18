Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş tutuklandı

Naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı'nı zarara uğrattığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında vakfın eski başkanı Şeref Ateş, Türkiye'ye giriş yaptığı esnada Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nün eski Başkanı Şeref Ateş, 16.07.2025 tarihinde Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüphelinin işlemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam etmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

TUTUKLANDI

Usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, naylon faturalarla Yunus Emre Vakfı'nın kasasının boşaltıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada, aralarında firari eski vakıf başkanı Şeref Ateş'in oğlu Enes Ateş'in de bulunduğu 23 kişi hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ayrı dava açmıştı. Görevden alınmasından 3 gün önce Almanya'ya gittiği ortaya çıkan Şeref Ateş'in dosyası ise ayrılmıştı. Şüpheliler hakkında iki ayrı davadan toplam 14 yıla kadar hapis istenirken, vakfın mevcut zararının şu ana kadar 64 milyon lira olduğu belirlenmişti. İddianamelerde, vakfın satın alma süreçlerinin firari Şeref Ateş'in oluruyla başladığı, yüksek montanlı alımların enstitü başkanına (Ateş'e) tanınan harcama limitinin altında kalacak şekilde bölündüğü ve bu şekilde harcama yetkisinin usulsüz olarak Ateş tarafından tek başına kullanıldığı anlatılmıştı. Ateş'in oğlu Enes Ateş ile irtibatlı firmalar üzerinden kurgulanmış satın alma dosyaları oluşturulduğu kaydedilen iddianamede, Enes Ateş'in piyasada 25 bin liraya hazırlattığı videoyu, kendisiyle irtibatlı şirket üzerinden vakfa 2.4 milyon liraya satmaya çalıştığı aktarılmıştı.