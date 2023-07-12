Yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini şoke etti: İlk kez başımıza böyle bir şey geldi

Ankara'da bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şaşırttı. Çiftlik sahibi, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Allah'ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor" diye konuştu.

Ankara'nın Haymana ilçesi Karahoca Mahallesinde yaşayan Servet Başaran adlı vatandaşa ait bir çiftlikte yumurtadan yeni çıkan 4 ayaklı civciv, çiftlik sahibini ve görenleri şoke etti.

ONUNLA AYRI OLARAK İLGİLENİYORLAR

4 ayaklı civcivin diğer civcivler kadar hareketli olduğunu belirten çiftlik sahibi Başaran, ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve onunla ayrı olarak ilgilendiklerini belirtti.

"İLK KEZ BAŞIMIZA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ"

Yumurtadan çıktıktan sonra civcivin 4 ayaklı olduğunu fark ettiklerini ve şaşkınlığa uğradıklarını belirten çiftlik sahibi Server Başaran, "İlk kez başımıza böyle bir şey geldi ama gelişiminde herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 10 günlük. Normal hayatına devam ediyor, herhangi bir sıkıntı da yaşatmıyor. Allah'ın verdiği doğal bir şey. Herhangi bir sıkıntısı yok, o ayakları da normal bir şekilde gelişiyor" dedi.