Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan TOKİ konutlarına giden yolun ışıklandırma çalışmaları başladı. Esentepe Mahallesi Muhtarı Turgut Atalay'ın girişimleri sonucu VEDAŞ ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşların daha güvenli bir şekilde yol kullanmasını sağlayacak.

Yüksekova'daki TOKİ yolu aydınlatılıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esentepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarına giden yolda VEDAŞ ekipleri ışıklandırma çalışmaları başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Fatih Talay ile görüşmeler sağlayan Esentepe Muhtarı Turgut Atalay, TOKİ konutlarına giden yolunun ışıklandırması için girişimlerde bulunmuştu. Muhtar Atalay'ın yaptığı görüşmeler sonrası VEDAŞ Van Bölge Müdürü Talay, Yüksekova VEDAŞ ekiplerine verdiği talimat üzerine mahalle yolunda ışıklandırma çalışmalarına başlandı.

Yolun ışıklandırması için girişimlerde bulunduğunu belirten Esentepe Mahallesi Muhtarı Turgut Atalay, "Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımızla beraber Van ilinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdik. Bizim kaç yıldır TOKİ konutlarına giden yolda ışıklandırma olmadığı için vatandaşlar akşam yolu kullandıklarında zorlanıyorlardı. Bize gelen şikayetler üzerine bizde bu durumu VEDAŞ Bölge Müdürümüz Fatih Atalay'a ilettik. Sağ olsunlar bize anında olumlu cevap veren müdürümüz, verdiği talimatlar üzerine mahalle yollunda ekipler çalışma başlattı. Bize bu hizmeti sağlayan Fatih Atalay'a teşekkür ediyoruz. Tüm mahallemize hayırlı olsun. Bir muhtar olarak tek derdimiz, mahallemize sonuna kadar hizmet etmektir" ifadelerini kullandı.

VEDAŞ ekipleri ise her mahallede olduğu gibi TOKİ konutları yolunda da aydınlatma çalışması yaptıklarını belirterek, bu yolu kullanan vatandaşların daha rahat gelip gitmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söylediler.