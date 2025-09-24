Yüksekova'da Kadınlar Taş Değirmende Geleneksel Bulgur Üretiyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan kadınlar, buğdayı dedelerinden kalma, elle çevrilen taş değirmende öğütüyor. Taş değirmende buğday öğüten Miyeser Özer, tarlada yetiştirilen buğdaydan hem pilavlık hem de köftelik bulgur çıkardıklarını, bunu da atalarından kalma taş değirmeninde yaptıklarını söyledi.

Yüksekova ilçesine 20 kilometre mesafede bunan Kadıköy'de yaşayan kadınlar, tarlalarda yetiştirdikleri buğdayları dedelerinden kalma unutulmaya yüz tutmuş taş değirmeninde öğütüyor. Kadınlar, hasat edilen buğdayı yıkayıp temizledikten sonra kuruması için güneşe bırakıyor. Ardından da elle çevrilen taş değirmende öğüterek, bulgur haline getiriyor.

'HEM PİLAVLIK HEM DE KÖFTELİK BULGUR ÇIKARIYORLAR'

Yıllardır taş değirmende bulgur öğüttüklerini söyleyen Miyeser Özer, "Buğdaydan hem pilavlık hem de köftelik bulgur çıkarıyoruz. Taş değirmen dedelerimizden yadigar olduğu için günümüzde de buğdaylarımızı burada öğütüyoruz. Köyün kadınları bir araya gelip yardımlaşıyoruz. Bir taraftan da sohbet edip, şarkılar söyleyerek eksi günleri yad ediyoruz. Bu çalışmamız çok zevkli geçiyor. Biz çalışırken, köyün erkekleri de bize yardım ediyor" dedi.

Köyde çiftçilik yapan Ercan Tekin ise, her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday öğütme işleminin yapıldığını belirterek, "Bu çalışmanın farklı aşamaları var. İlkbaharın gelmesiyle birlikte tarlalarımızı sürdükten sonra buğdaylarımızı ekeriz. Kuruyan buğdaylarımızı hasadını yapıp, patostan geçiriyoruz. Daha sonra buğdayımızın bir kısmını, değirmende un yapamaya göndeririz. Bir kısmını da taş değirmenle öğütüp bulgur elde ediyoruz. Bu çalışmayı da köyün kadınları bir araya gelerek yapıyor" diye konuştu.