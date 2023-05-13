Yüksekova'da 13 çocuk annesi, 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 13 çocuk annesi Macide Çelik (71), 1'i kız, 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bakımlarını yaptığını belirten Çelik, ömrümün sonun kadar da bakmayı sürdüreceğini söyledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 13 çocuk annesi Macide Çelik (71), 1'i kız, 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor. Çocuklarının her türlü ihtiyacını karşıladığını, bakımlarını yaptığını belirten Çelik, ömrümün sonun kadar da bakmayı sürdüreceğini söyledi.

İnanlı Mahallesi'nde oturan, 24 yıl önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012'de hastalandı. Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Macit Çelik de "Yürüyebilseydim anneme 'Anneler Günü' nedeniyle pasta ve çiçek sürpriz yapardım. Bize hem anne hem de baba oldu. Onu çok seviyoruz. Annemin ve bütün annelerin, Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.