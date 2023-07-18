Yozgatlı İş İnsanı Şevket Şahin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Ankara'da hayatını kaybeden Şevket Şahin için Yozgat'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok kişi katıldı ve Şahin'in naaşı Gedikhasanlı köyünde defnedildi.