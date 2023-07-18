Yozgatlı çiftçi 250 tongurdak koleksiyonu oluşturdu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Abdullah Eroğlu, hayvanların boynuna takılan ve farklı sesler çıkaran tongurdaklardan oluşan 250 parçalık bir koleksiyon biriktirdi. Eroğlu, çobanların sürü takibini kolaylaştıran bu aksesuarları çocukluğundan beri tutkusuyla biriktirdiğini belirtti.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 57 yaşındaki Abdullah Eroğlu, hayvanların boynuna takılan, boyutuna göre farklı ses çıkartan ve yörede "tongurdak" olarak adlandırılan 250 çandan koleksiyon oluşturdu.

Çatak köyünde yaşayan Eroğlu, çocukluğundan beri tutkunu olduğu, sürü takibini kolaylaştıran, farklı melodileriyle çobanların vazgeçilmezleri arasında yer alan 250 tongurdak biriktirdi.

Eroğlu, gazetecilere, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin ata mesleği olduğunu belirterek, "800 küçükbaş hayvanım var. Tongurdakların 50'si koyunlarda takılı. Tongurdak, sürü halindeki koyunun bölünmesini engeller. Her çobanın kendine göre tongurdak sesi vardır, ona göre koyunlarına tongurdak asar ve sesinden sürüsünü bilir. Sesi, rüzgarın etkisine göre, uzak mesafelerden duyulur." dedi.

Abdullah Eroğlu, tongurdakları mevsime göre hayvanlara taktığını ifade ederek, "Kışın küçük tongurdak, yazın ise büyüklerden takıyoruz. Elimde 70 yıllık tongurdak da ver. Gittiğim şehirlerde beğendiğim tongurdakları alırım. Yurt dışından gelen tongurdak da var. Bakımlarını özenle yapıyorum. Güz döneminde siliyorum ve yağlıyorum. Bunları çocuklarıma miras bırakmak istiyorum. İnşallah onlar da devam ettirir." diye konuştu.