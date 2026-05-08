Yozgat'ta bulunan makak maymunu Ankara'ya getirildi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından tespit edilen makak maymununun Yozgat'tan Ankara'ya getirilerek koruma altına alındığını duyurdu.
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Yozgat'ta bulunan makak maymununun, Ankara'ya getirilerek koruma altına alındığını açıkladı.
DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız tarafından doğada görülerek ekiplerimize bildirilen makak maymunu, bulunduğu alandan alınarak uzman personelimizce sağlık kontrolünden geçirildi. Gerekli kontrollerin ardından Yozgat'tan Ankara'ya nakledilen maymun koruma altına alındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı