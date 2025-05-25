Bu kez yağmur duasına değil "Şükür" duasına çıktılar

Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar
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Bu kez yağmur duasına değil
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Gümüşdiğin köyündeki vatandaşlar, yağış anlamında verimli geçen günlerin ardından 'yağmura şükür' duasına çıktı. Köy muhtarı "Yağmur yağmadığı zaman herkes yağmur duasına çıkar. Ama yağdıktan sonra şükür duasına çıkan az olur. Allah'a şükretmek amacıyla bugün dua ettik" dedi.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyü sakinleri bol ve bereketli geçen yağışların ardından şükür duasına çıktı. Yağışların hem tarım alanlarına hem de içme suyu kaynaklarına can verdiğini söyleyen köylüler, kurban kesti. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edilirken duaların ardından hayır yemeği ikram edildi.

"İNŞALLAH RAHMET VE BEREKETLİ BİR YIL OLUR"

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan "Şükür duamızı gerçekleştirdik. Yağmur yağmadığı zaman herkes yağmur duasına çıkar. Ama yağdıktan sonra şükür duasına çıkan az olur. Geçimimiz tarım ve hayvancılıkla olduğu için yağmurumuz çok güzel yağdı. Yağmaya devam ediyor. Allah'a şükretmek amacıyla bugün dua ettik. İnşallah rahmet ve bereketli bir yıl olur" dedi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Programa katılan vatandaşlar, yağışların bereketiyle devam etmesi için temennide bulunurken emeği geçenlere teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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