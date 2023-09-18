Yozgat'ta Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Genç Kız Yaralandı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta önceki gün akşam saatlerinde ekmek almak için markete giderken evlerinin yakınında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle açılan ve çevresinde önlem alınmayan kanal çukuruna düşen lise öğrencisi genç kız gözünden yaralandı. Hastanede ameliyat edilen kızın babası Abdülmuttalip Akgül, "Herhangi bir önlem yok, sadece bir tane bariyer koymuşlar. Başka bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Yozgat'ın Şeyh Osman Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi 4. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şeyma Akgün, akşam ekmek almak için evinden çıkıp, markete yöneldi. Evlerinin yakınında devam eden altyapı çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2 metrelik çukura yüzüstü düşen genç kızın kırılan gözlüğünün cam parçaları gözüne saplandı. Genç kızın feryatları üzerine yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine geldi. Çukurdan çıkartılan genç kız ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın gözünden ameliyat yapılarak cam parçaları çıkarıldı.

"HERHANGİ BİR ÖNLEM YOK, BİR TANE BARİYER KOYMUŞLAR"

Genç kızın babası Abdülmuttalip Akgül, Şeyh Osman Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki caddede kazı çalışmalarının yapıldığını, sokak aydınlatma lambalarının da yanmadığını söyledi. Akgül, açılan kanal çukuru ile ilgili herhangi bir önlem alınmaması nedeniyle kızının ekmek almaya giderken çukuru fark etmeyerek, çukur içerisine düştüğünü anlattı. Çocuğunun çukur içerisine düştüğünde de gözündeki gözlük camının karşı tarafa vurması sonucunda gözünün zarar verdiğini aktaran baba Akgün, şöyle konuştu:

"Herhangi bir önlem yok, sadece bir tane bariyer koymuşlar. Başka bir şey yok. Çukur 15-20 metre kadar açık. Yaklaşık 1.5-2 metre derinliğinde var, bu çukur. Solak lambaları da 2-3 gün öncesinden de yanmıyor. Bir gün öncesinden de söylenildi; sokak lambaları yanmıyor, burada herhangi bir kaza falan olur diye söylendiği halde bir üst caddede sokak aydınlatmalarını yapıyorlar, o caddeyi yapmıyorlar. Bir gün öncesi ben bile çok zor geldim eve, karanlıkta telefonun ışığıyla falan."

"KAZADAN SONRA BU ŞEYLER YAPILMASI BİRAZ ÇOK TUHAF"

Baba Akgün, "Kazadan sonra tekrar geldiler, aydınlatmaları bağladılar. O çukurları falan kapatmaya başladılar. Şu an önlem alınmış. Yani kazadan sonra bu şeyler yapılması biraz çok tuhaf. Birimizin başına bir iş gelince mi yapılacak şeyler? Öncesinde önlem alınacağına sonradan olduktan sonra önlem alınıyor. Bu durum bizi çok üzdü. Çocuğumuz da ameliyat oldu gözünden. Ne olacağını bilmiyoruz. Şu an kararsızız bilmiyoruz" diye konuştu.