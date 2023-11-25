Yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız ölümden döndü

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk ölümden döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tokat'tın Niksar ilçesinde kentin en yoğun caddelerinden birinde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen iki çocuktan birisi karşıya geçmek için aniden kontrolsüz şekilde yola fırlayınca, bir aracın çarpması sonucu savrularak yere düştü. Çocuk olayda ölümden dönerken birden kalkıp koşarak karşı kaldırıma geçmesi ve vatandaşlar tarafından bir sandalyeye oturtularak sakinleştirilmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.