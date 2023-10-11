Yoğun duman çıkan evde 2 muhabbet kuşu telef oldu
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Düzce'de bir evde çıkan dumanlarda 2 muhabbet kuşu telef olurken, evde maddi hasar meydana geldi.
Düzce'de bir evden yükselen dumanlardan 2 muhabbet kuşu telef oldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Alınan bilgilere göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan E.K.'ya ait evden yükselen dumanları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, dumanların çıktığı eve müdahalede bulunurken, yapılan kontrollerde 2 muhabbet kuşunun telef olduğu belirlendi. Dumanların çıkış sebebi araştırılıyor. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam