Yoğun duman çıkan evde 2 muhabbet kuşu telef oldu

Düzce'de bir evden yükselen dumanlardan 2 muhabbet kuşu telef oldu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre, Beyciler Mahallesi'nde bulunan E.K.'ya ait evden yükselen dumanları görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler, dumanların çıktığı eve müdahalede bulunurken, yapılan kontrollerde 2 muhabbet kuşunun telef olduğu belirlendi. Dumanların çıkış sebebi araştırılıyor. - DÜZCE