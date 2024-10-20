Yıllar sonra ailesini bulan Cem Sünbül, hikayesini anlattı

7 sene önce TV programında biyolojik ailesini bulan Teknoloji Editörü Cem Sünbül, hayat hikayesini Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'a anlattı.

"HEMŞİRELER ANNEME ÖLDÜĞÜMÜ SÖYLÜYOR"

"Hemşire yardımıyla alındığımı beni büyüten aileye verildiğimi söylüyorlar. Beni büyüten aile de Almanya'ya götürüyor. Öğrendiğim bilgi de, hemşireler anneme benim öldüğümü söylüyor ancak daha sonra onlara bilgi geliyor, ölmediğim konusunda. Ailem beni bulmaya çalışıyor."

"ANNEM HASTANEYE GİTSE DE CEVAP ALAMIYOR"

"Doktorlara karşı suçlama yapma imkanınız yok o dönemde. Hemşirelerden bile bilgi almak mümkün değil. O dönem hastanelerdeki zorluğumu hatırlıyorum. Beni doğuran annem de gidip cevap alamıyor, arayışını sürdürse de bulamıyor."