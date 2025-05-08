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Yılda 1 kez yapılan yemek için binler bu köye akın ediyor

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Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun köyünde yılda bir kez yapılan keşkek 672 yıllık tarifle misafirlere ikram ediliyor. O günden gelen yerli tohumlardan elde edilen 13 çeşit tahılla yapılan ve Dede aşı denilen yemek için binlerce kişi Sorgun köyüne akın ediyor.

Bursa'nın gelenek ve göreneklerine bağlı Keles ilçesi Sorgun köyünde 672 yıldır bir gelenek yaşatılıyor. Köylüler her Mayıs ayının ilk haftasında o yılki mahsulleri "bereketli olsun" diye hayır yemeği yapıyor. Yapılan bu yemek ise çok özel bir karışımdan ve yılda sadece bir kez pişiriliyor.

Yılda 1 kez yapılan yemek için binler bu köye akın ediyor

TAŞ DEĞİRMENDE ÖĞÜTÜLÜYOR

Köydeki her haneden geçtiğimiz yıl ekip biçtikleri tahıllardan toplanıyor. Toplanan 13 çeşit tahıl 672 yıl önceki gibi taş değirmende öğütülüyor.

Yılda 1 kez yapılan yemek için binler bu köye akın ediyor

DEDE AŞI YEMEĞİ YAPILIYOR

Öğütülen tahıllardan "Dede Aşı" denilen yemeği yaparak Bursa'nın her yerinden gelen misafirlere ikram ediyorlar. Gelen misafirler de yılda sadece bir kez bu köyde önlerine konulan dede aşını afiyetle yiyor.

Yılda 1 kez yapılan yemek için binler bu köye akın ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
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