Yılanların çiftleşme dansı kamerada

Mersin'de havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanların dansı cep telefonu kameralarına yansıdı. Son dönemde havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde sıkça görülmeye başlanan yılanlar, bu defa dans ederken görüntülendi. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki kara yılanın dans yaptıklarını fark etti. Gördüğü manzara karşısında etkilenen vatandaş o anları cep telefonu ile kaydetti. Uzun süre dans eden yılanlar, daha sonra gözden kayboldu.