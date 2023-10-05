Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bina, orta hasarlı binanın üzerine çökerek zarar verdi. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Yıkım esnasında ağır hasarlı bina, orta hasarlı binanın üzerine çöktü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı bina, orta hasarlı binanın üzerine çökerek zarar verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım oluşturduğu Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kırıkhan ilçesinde de yıkımlar ekiplerin öz verili çalışmalarıyla aralıksız sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkım esnasında orta hasarlı binanın üzerine çöktü. Çökme esnasında iş makinası da binanın altında kalmaktan son anda kurtulsa da zarar gördü. Orta hasarlı binanın ilk 2 katında zarar oluştu. Yıkım şirketinin de binada oluşan hasarı karşılayacağı öğrenildi.